صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا

  • سرگودھا
پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)تھانہ سول لائن کے علاقے ٹھنڈی کھوئی کے قریب پولیس نے ناکہ بندی کے دوران ملزم زین کو روک کر چیک کیا، جس کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہونے پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے ۔

تھانہ سول لائن کے علاقے ٹھنڈی کھوئی کے قریب پولیس نے ناکہ بندی کے دوران ملزم زین کو روک کر چیک کیا، جس کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہونے پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

گندگی پھیلانے والوں کیخلاف کارروائی، جرمانے کئے جائیں، رندھاوا

ڈیجیٹل نظام دفتری امور کو آسان بنائیں گے، کمشنر راولپنڈی

کراچی پلازہ آتشزدگی افسوسناک متاثرین کیساتھ ہیں، نفیسہ شاہ، روبینہ خالد

عوام کو ریلیف دینے کیلئے سہولت بازار قائم کررہے، افضل کھوکھر

اسلام آباد میں سرچ آپریشن، 26 افراد، 13 موٹر سائیکل تھانے بند

سنگین جرائم میں ملوث 6 اشتہاریوں سمیت 14 افراد گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر