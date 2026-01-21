پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)تھانہ سول لائن کے علاقے ٹھنڈی کھوئی کے قریب پولیس نے ناکہ بندی کے دوران ملزم زین کو روک کر چیک کیا، جس کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہونے پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے ۔
تھانہ سول لائن کے علاقے ٹھنڈی کھوئی کے قریب پولیس نے ناکہ بندی کے دوران ملزم زین کو روک کر چیک کیا، جس کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہونے پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے ۔