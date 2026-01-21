امانت کی لاکھوں مالیت کی رقم خوردبرد
تھانہ کوتوالی کے علاقے میں قریبی تعلقات کی بناء پر ملزم کے پاس دی گئی لاکھوں روپے مالیت کی رقم، جو امانت کے طور پر رکھی گئی تھی، مقررہ وقت پر واپس نہ کرنے کے بجائے مبینہ طور پر خوردبرد کر دی گئی۔ مقدمہ درج کر کے پولیس نے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔