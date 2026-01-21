دوران ڈرائیونگ تیز رفتاری کرنے والا شہری گرفتار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ منصور آباد کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دوران ڈرائیونگ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا،ملزم دیگر ٹریفک کے لیے خطرے کی علامت بنا ہوا تھا۔ اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی جاری ہے ۔
