ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور گرفتار

  • سرگودھا
ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور گرفتار

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ صدر کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ڈرائیور دیگر ٹریفک کے لیے رکاوٹ کا سبب بن رہا تھا۔ اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔

تھانہ صدر کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ڈرائیور دیگر ٹریفک کے لیے رکاوٹ کا سبب بن رہا تھا۔ اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔

 

 

