صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمرمشانی میں امن کمیٹی اور پولیس کی شراکت داری نے امن و امان کی مثال قائم کر دی

  • سرگودھا
کمرمشانی میں امن کمیٹی اور پولیس کی شراکت داری نے امن و امان کی مثال قائم کر دی

کمرمشانی (نمائندہ دنیا) کمرمشانی میں امن کمیٹی اور پولیس کی باہمی شراکت داری نے علاقے میں امن و امان کے قیام کی ایک کامیاب مثال قائم کر دی ہے۔

اس دور میں مجموعی سکیورٹی صورتحال میں نمایاں بہتری کے ساتھ ساتھ فوجداری اور خونی دشمنیوں جیسے حساس تنازعات میں بھی قابلِ ذکر مصالحتیں ممکن ہوئیں۔امن کمیٹی کے معزز اراکین اور علاقہ کی بااثر شخصیات، جن میں عنایت اللہ خان ننزئی، ٹھیکیدار ممتاز خان سرمت خیل سمیت دیگر سماجی و سیاسی رہنماؤں کا کردار نمایاں رہا۔ جن کی مخلصانہ کوششوں سے برسوں پرانے تنازعات صلح میں بدل گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

رواں سال کی سب سے بڑی کارروائی،3سے 4ارب روپے مالیت کی منشیات پکڑی گئی

گورنر سے عمران فاروق کے اہل خانہ کی ملاقات

صفورا ٹاؤن کونسل کااجلاس ،پانچ قرار دادیں منظور

کمانڈر بلڈرز کی تین روزہ سٹی پراپرٹی ایکسپو ختم

خالد مقبول صدیقی سے برٹش کونسل کے وفد کی ملاقات

بہترین کارکردگی والے ٹاؤنز کو اضافی فنڈز دینے کا اعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر