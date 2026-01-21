صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری کی چار وارداتیں، 26 لاکھ 77 ہزار کا مال و زر چوری

  • سرگودھا
چوری کی چار وارداتیں، 26 لاکھ 77 ہزار کا مال و زر چوری

محمد سلیم ،فرمان علی ،علی رضوان ،ابرار حسن کے گھروں میں وارداتیں

سلانوالی (نمائندہ دنیا) سلانوالی شہر اور نواحی علاقوں میں چوری کی چار مختلف وارداتوں میں نامعلوم چور مجموعی طور پر 26 لاکھ 77 ہزار روپے مالیت کا مال و زر چوری کر کے فرار ہو گئے ۔ تفصیلات کے مطابق اسلم کالونی میں محمد سلیم کے گھر سے اس کی غیر موجودگی میں تیار فرنیچر، تین تولہ طلائی زیورات اور نقدی چوری کر لی گئی۔ چوری شدہ سامان کی مجموعی مالیت 22 لاکھ 57 ہزار روپے بتائی گئی ہے ، نواحی چک نمبر 139 جنوبی میں فرمان علی کے گھر سے چور ایک لاکھ 35 ہزار روپے مالیت کا الیکٹرانک سامان لے گئے ۔ محلہ عزیز پارک میں علی رضوان کے گھر سے ایک لاکھ 40 ہزار روپے مالیت کی قیمتی بکری چوری کر لی گئی۔ ابرار حسن کے گھر سے 45 ہزار روپے مالیت کا واٹر پمپ اور لکڑی چوری کر لی گئی،مقدمات درج کر لئے گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

صنعتکاروں کوسازگار ماحول کی فراہمی اولین ترجیح ہے :کمشنر

لائیوسٹاک افسروں کیلئے ای بز پنجاب پر جامع تربیتی سیشن

سی پی او کی آفس میں کھلی کچہری، مسائل حل کرنے کی ہدایت

فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں مین ہولز کی میپنگ کرنےکا فیصلہ

منرل کمپنیوں کی واٹر کوالٹی مانیٹرنگ،فیکٹریز،ہوٹلزسے نمونے جمع

پیرمحل: معروف برانڈ کے جعلی مصالحہ جات برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر