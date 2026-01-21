لائیو سٹاک ، کاشتکاری سمیت دیگر امور کے لئے ٹھیکوں پر دی سرکاری اراضی کی تفصیل طلب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)بورڈ آف ریونیو حکومت پنجاب نے سرگودھا خوشاب میانوالی اور بھکر کے ضلعی سربراہان کو ہدایت کی گئی ہے کہ۔۔۔
لائیو سٹاک ، کاشتکاری سمیت دیگر امور کے لئے ٹھیکوں پر دی جانے والی سرکاری اراضی کی تفصیل، با اثر افراد کی طرف سے ریونیو جمع نہ کروانے اور مدت مکمل ہو جانے کے باوجود سرکاری اراضی پر ناجائز قابض حق داران کی رپورٹ ارسال کریں تا کہ ان افراد سے اراضی واگزار کروا کے نئے سرے سے الاٹ کی جا ئے اور ذمہ دار افسران کے خلاف تادیبی کاروائی کا بھی عندیہ دیا گیا۔