صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لائیو سٹاک ، کاشتکاری سمیت دیگر امور کے لئے ٹھیکوں پر دی سرکاری اراضی کی تفصیل طلب

  • سرگودھا
لائیو سٹاک ، کاشتکاری سمیت دیگر امور کے لئے ٹھیکوں پر دی سرکاری اراضی کی تفصیل طلب

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)بورڈ آف ریونیو حکومت پنجاب نے سرگودھا خوشاب میانوالی اور بھکر کے ضلعی سربراہان کو ہدایت کی گئی ہے کہ۔۔۔

 لائیو سٹاک ، کاشتکاری سمیت دیگر امور کے لئے ٹھیکوں پر دی جانے والی سرکاری اراضی کی تفصیل، با اثر افراد کی طرف سے ریونیو جمع نہ کروانے اور مدت مکمل ہو جانے کے باوجود سرکاری اراضی پر ناجائز قابض حق داران کی رپورٹ ارسال کریں تا کہ ان افراد سے اراضی واگزار کروا کے نئے سرے سے الاٹ کی جا ئے اور ذمہ دار افسران کے خلاف تادیبی کاروائی کا بھی عندیہ دیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

صنعتکاروں کوسازگار ماحول کی فراہمی اولین ترجیح ہے :کمشنر

لائیوسٹاک افسروں کیلئے ای بز پنجاب پر جامع تربیتی سیشن

سی پی او کی آفس میں کھلی کچہری، مسائل حل کرنے کی ہدایت

فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں مین ہولز کی میپنگ کرنےکا فیصلہ

منرل کمپنیوں کی واٹر کوالٹی مانیٹرنگ،فیکٹریز،ہوٹلزسے نمونے جمع

پیرمحل: معروف برانڈ کے جعلی مصالحہ جات برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر