صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خا ن سے ملا قا توں پر پاپندی ختم کی جا ئے ،اسامہ غیاث میلہ

  • سرگودھا
عمران خا ن سے ملا قا توں پر پاپندی ختم کی جا ئے ،اسامہ غیاث میلہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم این اے اسامہ غیاث میلہ نے کہا ہے کہ با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن سے ملا قا توں پر پاپندی ختم کی جا ئے کیونکہ کسی بھی شخص سے ملاقا ت ا ن کا بنیا د ی حق ہے۔۔۔

 انہیں اہل خا نہ سیاسی قا ئدین اور دوست ا حباب سے ملاقات سے محرو م ر کھنا کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن کی جا نب سے علا مہ نا صر عبا س کو سینٹ میں ا پو ز یشن لیڈر بنا نے کا فیصلہ خوش آئند ہے قا ئد حزب اختلاف تقرر ی جمہور یت کے عین مفاد میں ہے پا کستا ن تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ملک میں جمہور یت کی گا ڑ ی رواں د واں ر ہے حک ومتی اپنی نا کا میوں کی پر د ہ پو شی کیلئے سیاسی مخالفین کے خلا ف انتقامی کا رو ائیان بند کر ے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکنگ کمپنی سفید ہاتھی،75کروڑ کی نادہندہ: اوور چارجنگ جاری

الائیڈو ایفاسکولز کے اشتراک سے پرنسپلز کانفرنس کاانعقاد

اصلاحات، متبادل توانائی کا فروغ ٹھوس اقدامات جاری:صوبائی وزیر

وارداتیں ، ڈاکوؤں نے شہریوں سے لاکھوں روپے لوٹ لئے

پی پی ایس سی :سب انجینئر کی اسامیوں کے نتائج کا اعلان

بجلی ترسیل،تقسیم کے موثر نظام کیلئے پاکٹ بک متعارف

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر