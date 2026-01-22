انشاء اﷲاپنے اہداف سے انحراف نہیں کروں گا ،ترقیاتی عمل جاری رہے گا ، گل اصغر بگھور
خوشاب(نمائندہ دُنیا)وفاقی پارلیمانی سیکرٹری مواصلات انجینئر گل اصغر بگھور نے کہا ہے کہ تھل ،مہاڑ اور کدھی سمیت حلقہ این اے 88کے مکینوں کا معیار زندگی بلند کرنے کیلئے شروع کرایا جانیوالا ترقیاتی عمل کسی تعطل کے بغیر جاری رہے گا۔
اخبار نویسوں سے بات چیت کے دوران ان کا کہنا تھا کہ میں چینج خوشاب کے نعرہ کے ساتھ عملی سیاست میں قدم رکھا، اور13سال بعد مجھے اپنے نعرہ کو عملی شکل دینے کا موقع ملا۔انشاء اﷲ اپنے اہداف سے انحراف نہیں کروں گا ، میں نے علاقہ اور عوام کی تقدیر بدلنے کا عزم کر رکھا ہے اور عوام کی طاقت سے قومی ایوان میں پہنچا ہوں ، مجھے ذاتی مفادات کی بجائے علاقہ اور عوام کے مفادات عزیز ہیں اور میرا ہر قدم عوام کی بھلائی کیلئے ہی اٹھے گا ۔