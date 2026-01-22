صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ نواز رانجھا کی زیر صدارت ن لیگ کا اجلاس،مریم نواز کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ

  • سرگودھا
شاہ نواز رانجھا کی زیر صدارت ن لیگ کا اجلاس،مریم نواز کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) قائد مسلم لیگ ن میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف کی 4فروری کو سرگودھا میں متوقع آمد کے حوالے سے ڈویژنل صدر مسلم لیگ ن چوہدری شاہ نواز رانجھا کی زیر صدارت ضلعی و تحصیل عہدیداران کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔

جس میں قائد ین کے دورہ سرگودھا کے موقع پر پرتپاک استقبا ل اور انتظامات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا،ڈویژنل صدر شاہ نوازرانجھا نے پارٹی عہدیداران کو مختلف انتظامی ڈیوٹیاں تفویض کی۔ اور کہا کہ قائد میاں نواز شریف کا سرگودھا میں والہانہ استقبال کیا جائے گا،اجلاس میں سابق ممبر قومی اسمبلی حاجی اسلم کچھیلا،رائے حامدرضا،مہر غلام عباس لک، چوہدری جاوید اقبال گجر، چوہدری خالد مسعود رانجھا، شبانہ رحمان،شازیہ بانو ،اسد اسلم کچھیلا ، روبینہ کاظمی ،الیاس گجر ،محمد انوار و دیگر بھی شریک تھے ۔

 

