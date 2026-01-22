علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے انتخاب کا خیر مقدم
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے مرکزی صدر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کو سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے ، جس پر سیاسی و سماجی حلقوں کی جانب سے بھرپور خیرمقدم کیا جا رہا ہے ۔
موقع پر مجلس وحدت المسلمین عزاداری ونگ کے مرکزی جنرل سیکریٹری پروفیسر ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی نے اپنے اخباری بیان میں علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کو اس اہم قومی ذمہ داری سنبھالنے پر دلی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کا اپوزیشن لیڈر منتخب ہونا ان کی اصولی سیاست، جرات مندانہ مؤقف، پارلیمانی بصیرت اور عوامی حقوق کے لیے طویل جدوجہد کا واضح اعتراف ہے ۔