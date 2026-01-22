اسسٹنٹ کمشنر کی زیرِ صدارت تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتالوں کے امور کا جائزہ اجلاس
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر کی زیرِ صدارت تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتالوں کے امور کا جائزہ اجلاس ،سرگودھا میں اسسٹنٹ کمشنر کی زیرِ صدارت تمام تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتالوں (THQs) کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹس اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔
(DDHO) اجلاس میں حالیہ معائنوں کے دوران سامنے آنے والی مشاہدات پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا اور عوام کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کو مزید بہتر بنانے کے لیے جامع لائحہ عمل طے کیا گیا۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے مریضوں کو معیاری اور بروقت طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے ، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی حاضری، ہسپتالوں میں صفائی ستھرائی کے انتظامات اور مجموعی انتظامی امور کو مزید بہتر بنانے پر خصوصی زور دیا۔