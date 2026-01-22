کندیاں فاریسٹ میں ٹمبر مافیا کے خلاف کارروائی، لکڑی چور گرفتار
کندیاں (نمائندہ دنیا)کنزرویٹو جنگلات سرگودھا ڈویژن سید عامر حسین شاہ کی ہدایت پر کندیاں فاریسٹ کے تحفظ کے لیے تشکیل دی گئی ریڈ پارٹی نے لکڑی چوروں کے خلاف مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔
تفصیلات کے مطابق ریڈ پارٹی میں شامل بلاک آفیسر صوبہ خان اور فاریسٹ گارڈز شیر بہادر خان اور نصراللہ خان نے گزشتہ روز کارروائی کرتے ہوئے مظفر پور جنوبی کے رہائشی محمد فاروق کو مسکٹ لکڑی سے لوڈ ڈالے سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔فاریسٹ حکام کے مطابق ملزم کے قبضے سے برآمد ہونے والی غیر قانونی لکڑی تحویل میں لے لی گئی ہے جبکہ اس کے خلاف محکمانہ اور قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔