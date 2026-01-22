ناجائز اسلحہ برآمد ہونے پر 2افراد گرفتار ،مقدمہ درج
خوشاب(نمائندہ دُنیا)ضلع خوشاب میں ناجائز اسلحہ کیخلاف چلائی جانیوالی مہم کے دوران دو اور افراد قانون کی گرفت میں آگئے۔
مٹھہ ٹوانہ پولیس نے دوران گشت ایک شخص کو ناجائز اسلحہ لے کر جاتے ہوئے پکڑا اور اس کے قبضہ سے ایک بندوق بارہ بور اور دو گولیاں بر آمد کیں جبکہ قائدآباد پولیس نے دوران چیکنگ ایک مشکوک شخص کی تلاشی لے کر اس سے تیس بور پسٹل اور دو کارتوس بر آمد کئے ،م دونوں ملزمان خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔