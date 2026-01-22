صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناجائز اسلحہ برآمد ہونے پر 2افراد گرفتار ،مقدمہ درج

  • سرگودھا
ناجائز اسلحہ برآمد ہونے پر 2افراد گرفتار ،مقدمہ درج

خوشاب(نمائندہ دُنیا)ضلع خوشاب میں ناجائز اسلحہ کیخلاف چلائی جانیوالی مہم کے دوران دو اور افراد قانون کی گرفت میں آگئے۔

مٹھہ ٹوانہ پولیس نے دوران گشت ایک شخص کو ناجائز اسلحہ لے کر جاتے ہوئے پکڑا اور اس کے قبضہ سے ایک بندوق بارہ بور اور دو گولیاں بر آمد کیں جبکہ قائدآباد پولیس نے دوران چیکنگ ایک مشکوک شخص کی تلاشی لے کر اس سے تیس بور پسٹل اور دو کارتوس بر آمد کئے ،م دونوں ملزمان خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن