حکومت اور متعلقہ ادارے فوری فائر سیفٹی کے نظام کو مؤثر بنائیں، خواجہ یاسر قیوم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری خواجہ یاسر قیوم نے کراچی کے علاقے گل پلازہ اور کے آئی سی ٹی (KICT) میں پیش آنے والے افسوسناک آتشزدگی کے واقعات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع اور تاجروں کو پہنچنے والے بھاری مالی نقصان پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔
اورکہا کہ ایسے المناک واقعات نہ صرف متاثرہ خاندانوں بلکہ پورے کاروباری طبقے کے لیے باعثِ تشویش ہیں اور یہ اس امر کا تقاضا کرتے ہیں کہ حکومت اور متعلقہ ادارے فوری طور پر فائر سیفٹی کے نظام کو مؤثر بنائیں۔ تجارتی مراکز، پلازہ جات اور صنعتی علاقوں میں حفاظتی انتظامات کا جامع آڈٹ کروائیں اور غفلت کے ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے ۔