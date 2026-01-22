صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی:ریٹائرڈ صوبیدار سلطان سکندر خان انتقال کر گئے

  سرگودھا
میانوالی:ریٹائرڈ صوبیدار سلطان سکندر خان انتقال کر گئے

میانوالی (نامہ نگار)پنجاب پولیس میں خدمات انجام دینے والے عصمت اللہ خان اور پاک فضائیہ میں چیف وارنٹ آفیسر سلامت اللہ خان کے والد، واں بھچراں کباڑی موضع سلطان والا شرقی کے رہائشی صوبیدار (ریٹائرڈ)سلطان سکندر خان انتقال کر گئے ۔

مرحوم کی وفات کی خبر سے علاقے میں سوگ کی فضا قائم ہو گئی۔مرحوم کی نمازِ جنازہ ان کے آبائی گاؤں سلطان والا شرقی میں ادا کی گئی، جس میں اہلِ علاقہ، برادری، عزیز و اقارب، دوست احباب، پولیس افسران و اہلکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نمازِ جنازہ کے بعد مرحوم کو مقامی قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔ 

 

