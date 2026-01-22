صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجا ب حکو مت بلدیاتی انتخابا ت کے انعقاد کے حو الہ سے خوفزد ہ ہے ،تسنیم ا حمد قریشی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہا ہے کہ دنیا کے جمہور ی ملکوں اور معاشروں میں مقامی حکو متوں کا نظا م عوا م کو در پیش مسائل کے حل میں بنیا د ی کر دار ادا کر تا ہے۔

 پا کستا ن کے آ ئین میں بلدیاتی سسٹم کو آ رٹیکل 140Aکے تحت سیاسی اور انتظامی حوا لے سے خو د مختا ر کر نے کی با ت کی گئی پا کستا ن پیپلزپارٹی کا یہ مو قف ہے کہ ملک میں جمہور ی سسٹم کی بنیا د ی بلدیاتی انتخابا ت اور اختیا ر ات میں عوا م کی شمو لیت ہے ۔پنجا ب حکو مت صو بہ میں بلدیاتی انتخابا ت کے انعقاد کے حو الہ سے خوفزد ہ ہے اور غیر سنجید گی کا مظا ہر ہ کر ر ہی ہے صو بہ میں بلدیاتی انتخا با ت کے بعد ہی گر اس رو ٹ لیول پر عوامی مسائل حل ہو سکیں گے

 

 

