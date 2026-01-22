صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خشک موسم میں بارش بیماریوں سے نجات کا موجب بنے گی ڈاکٹر نعمان خالد

  • سرگودھا
خشک موسم میں بارش بیماریوں سے نجات کا موجب بنے گی ڈاکٹر نعمان خالد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) معروف ماہر امراض بچگان ڈاکٹر نعمان خالد قریشی نے کہا ہے کہ خشک موسم میں بارش بیماریوں سے نجات کا موجب بنے گی کیونکہ خشک سردی کی وجہ سے نمونیا نزلہ کھانسی بخار جیسی وباء عام ہے اور بارش کا ہونا نعمت خداوندی ہے۔

 اس سے مختلف بیماریوں کے خاتمہ میں مدد ملے گی کیونکہ خشک سردی کی وجہ سے گلے کی الرجی بھی عام ہے جس سے نزلہ کھانسی اور گلا خراب ہونا عام بات ہے خصوصاً خشک سردی سے بچے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں ۔لہذا یہ بارش اگر ہوتی ہے تو اس سے متعدد بیماریوں کے خاتمہ میں مدد ملے گی ۔

 

 

