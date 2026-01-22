ملک شہادت اعوان کے چیئر مین قائمہ کمیٹی ریلوے منتخب ہونے پرضلع خوشاب میں خوشی کی لہردوڑ
خوشاب(نمائندہ دُنیا)پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی راہنما سابق وزیر مملکت پرائے قانون و انصاف سینیٹر ملک شہادت اعوان کی بلا مقابلہ چیئر مین قائمہ کمیٹی ریلوے منتخب ہونے کی خبر ملتے ہی ضلع خوشاب میں خوشی کی لہردوڑ گئی۔
عوامی حلقوں میں ملک شہادت کو ملنے والے اس منصب کو ضلع خوشاب کیلئے ایک بڑا اعزاز تصور کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ملک شہادت اعوان ایک با صلاحیت اور ملک و قوم کی حدمت کا جذبہ رکھنے والی ایک باوقار شخصیت ہیں انشاء اﷲ وہ اپنے اس منصب کے تقاضوں کو پورا کریں گے ۔