گل پلازہ آتشزدگی سندھ حکومت اور بلدیہ عظمیٰ کی ناکامی کا واضح ثبوت ہے ، پیر صفدر شاہ گیلانی
میانوالی (نامہ نگار)جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل پیر سید محمد صفدر شاہ گیلانی نے کراچی کے گل پلازہ میں پیش آنے والے ہولناک آتشزدگی کے واقعے کو سندھ حکومت اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کی مجرمانہ غفلت اور بدانتظامی کا منہ بولتا ثبوت قرار دیا ہے ۔
انہوں نے کہا کہ اس اندوہناک سانحے میں قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئیں جبکہ اربوں روپے مالیت کا نقصان ہوا، مگر تین دن گزرنے کے باوجود انتظامی ادارے آگ پر قابو پانے میں ناکام رہے ۔ یہ واقعہ اس تلخ حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ شہر قائد میں فائر سیفٹی، بلڈنگ کنٹرول اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے کوئی مؤثر نظام موجود نہیں۔