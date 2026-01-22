ٹیکسوں میں کمی ،تاجروں کو ریلیف فراہم کیا جائے ،ناصر محمود سہگل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی انجمن تاجران شہر ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے کہ پاکستان میں معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکسوں میں کمی کی جائے اور تاجروں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے۔
جب تک ایسا نہیں ہوگا پاکستان میں کاروباری سرگرمیاں کبھی بھی ترقی نہیں کریں گی اس وقت مختلف قسم کے محکمے کاروبار کو تباہ کرنے کے دہانے پر محکموں پر محکمے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے سے محکموں کو درست کر لیا جائے تو بہتری آ سکتی ہے ۔