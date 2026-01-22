سیاسی بحرا ن کا واحد حل عمران خا ن کی فی الفور رہا ئی میں ہے ،شفقت عباس اعوان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم این اے شفقت عباس اعوان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ ملک میں جا ر ی بڑے سیاسی بحرا ن کا واحد حل صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی عمران خا ن کی فی الفور رہا ئی میں ہے۔
کیونکہ خیبر سے کر اچی تک عمرا ن خا ن ہی پا کستا ن کے مقبو ل ترین عوامی لیڈر ہیں عالمی سیاست کے تیزی سے تبدیل ہو تے تنا ظر میں موجود ہ حکو مت کی بصیر ت کی آ ز ما ئش شروع ہے موجود ہ حکو مت کی پالیسیوں سے ملک معاشی اقتصاد ی اور انتظا می طور پر غیر معمولی مسائل سے دوچا ر ہے ۔ ۔ب حکو مت کو سنجید ہ رو یہ ا ختیا ر کر نا پڑے گا ۔