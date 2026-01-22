وادی سون اور دامن مہاڑ کی ترقی و خوشحالی میرا نصب العین ہے ،منصور عثمان اعوان
خوشاب(نمائندہ دُنیا)اٹارنی جنرل پاکستان ملک منصور عثمان اعوان نے کہا ہے کہ ضلع خوشاب کے جنت نظیر علاقہ وادی سون اور دامن مہاڑ کی ترقی و خوشحالی میرا نصب العین ہے انشاء اﷲ میری تمام توانائیاں علاقائی پسماندگی کے خاتمہ اور عوام کی محرومیوں کے ازالہ کیلئے وقف رہیں گی۔
میڈیا سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ میری خو ش نصیبی ہے کہ وادی سون اور دامن مہاڑ کی بے لوث خدمت کا جذبہ رکھنے والی مخلص باثر اور سر کردہ شخصیات میرے پہلو میں کھڑی ہیں، انشاء اﷲ ترقیاتی عمل میں سون اور مہاڑ کے کسی بھی گاؤں ڈیرے اور ڈھوک کو نظر انداز نہیں ہونے دونگا ۔