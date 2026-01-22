مولانا سرفراز علی کی زیر صدارت علماء مشائخ کا اجلاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پاکستان علماء کونسل ضلع سرگودھا کے زیر اہتمام مولانا سرفراز علی کی زیر صدارت علماء مشائخ کا اجلاس گزشتہ روز بعد از نماز عشاء بلاک نمبر 17 میں اجلاس منعقد ہوا۔
جس میں علماء کرام تاجر حضرات بھرپور شریک ہوئے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد سرفراز علی ضلعی صدر پاکستان علماء کونسل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم انشاء اﷲ پاکستان کے دفاع اور سالمیت کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں دشمن کبھی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ۔