فنڈز جاری ، لاہور روڈ پر پولیس چیک پوسٹ کی تعمیر شروع نہ ہوسکی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) فنڈ جاری ہونے کے باوجود لاہور روڈ پر 88جنوبی کے قریب پولیس چیک پوسٹ کی تعمیر شروع نہ ہوسکی۔
ذرائع کے مطابق حکومت کی ہدایت پر انتظامیہ نے لاہور روڈ چک 88جنوبی کے قریب پولیس کی چیک پوسٹ کے لیے سرکاری رقبہ الاٹ کردیا تھا اسی طرح فنڈ جاری ہونے پر محکمہ بلڈنگ نے ٹینڈر بھی دے دیئے ہیں لیکن تقریبا دو ماہ گزرنے کے بعد بھی ٹھیکیدار نے کام شروع نہیں کیا ہے محکمہ بلڈنگ کا کہناہے کہ متعلقہ اعلی حکام کی اجازت نہ ہونے پر تعمیر کا کام شروع نہیں ہو سکا۔،جبکہ ذرائع کا کہناہے مبینہ طور پر سیاسی دباؤ پر دوسری جگہ بنانے کی منصوبہ ہے ۔