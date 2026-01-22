نیشنل جونیئر سکواش چیمپئن شپ 4سے 6فروری تک کھیلی جائیگی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھاپہلی مرتبہ قومی سطح کے سکواش ایونٹ کی میزبانی کے لیے تیار ہے ۔ پہلی سرگودھا نیشنل جونیئر سکواش چیمپئن شپ 2026ء (اَنڈر 15) کا شاندار انعقاد 4 سے 6 فروری تک کیا جائے گا۔
جس میں پاکستان بھر سے باصلاحیت سکواش پلیئرزایکشن میں نظر آئیں گے ۔یہ تاریخی ایونٹ پنجاب سکواش ایسوسی ایشن کی زیرِ نگرانی، سرگودھا ڈویژن سکواش ایسوسی ایشن کے زیرِ اہتمام منعقد ہو رہا ہے ۔ ایونٹ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ سیکرٹری سرگودھا ڈویژن سکواش ایسوسی ایشن طارق اعوان نے بتایا کہ یہ چیمپئن شپ سرگودھا کے لیے ایک سنگِ میل ہے ۔