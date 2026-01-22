اذلان شاہ تھائی لینڈ تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں شرکت کیلئے روانہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پاکستان کے 10 سالہ باصلاحیت تائیکوانڈو کھلاڑی اذلان شاہ آئندہ ہونے والی تھائی لینڈ تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔
اس موقع پر اذلان شاہ نے ارم حامد حمید ایم این اے سے ملاقات کی، جنہوں نے نہ صرف ان کی حوصلہ افزائی کی بلکہ ان کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ ارم حامد حمید نے کہا کہ ایسے باصلاحیت نوجوان کھلاڑی پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور حکومت کھیلوں کے فروغ اور نوجوان ٹیلنٹ کی بھرپور سرپرستی جاری رکھے گی۔ اذلان شاہ کے لیے نیک تمنائیں کہ وہ عالمی سطح پر پاکستان کا پرچم سربلند کریں۔