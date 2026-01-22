صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افسر ٹھنڈے کمروں تک محدود ریلوے تباہ ہو رہا ،عامر سلطان چیمہ

  • سرگودھا
افسر ٹھنڈے کمروں تک محدود ریلوے تباہ ہو رہا ،عامر سلطان چیمہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق رکن قومی اسمبلی چوہدری عامر سلطان چیمہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ریلوے کے افسران ٹھنڈے کمروں تک محدود ہیں۔

 وہ کسی بھی ریلوے اسٹیشن پر جا کر مسافروں سے معلومات حاصل کرنے کی بجائے افسران سے بریفنگ لے کر خاموش ہو جاتے ہیں جس سے ریلوے تباہ ہو رہا ہے اب عرصہ دراز سے ریلوے ٹریکس پر پتھر نہیں ڈالے گئے جس کی وجہ سے ٹریک کمزور ہو چکے ہیں اور آئے روز حادثات ہو رہے ہیں۔ انہوں نے وفاقی وزیر ریلوے سے اپیل کی ہے کہ تمام چھوٹے بڑے ریلوے اسٹیشن نہ صرف بحال کیے جائیں بلکہ ریلوے ٹریکس کی مرمت دیکھ بھال اور نئے ٹریکس بچھانے پر توجہ دی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن