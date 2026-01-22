افسر ٹھنڈے کمروں تک محدود ریلوے تباہ ہو رہا ،عامر سلطان چیمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق رکن قومی اسمبلی چوہدری عامر سلطان چیمہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ریلوے کے افسران ٹھنڈے کمروں تک محدود ہیں۔
وہ کسی بھی ریلوے اسٹیشن پر جا کر مسافروں سے معلومات حاصل کرنے کی بجائے افسران سے بریفنگ لے کر خاموش ہو جاتے ہیں جس سے ریلوے تباہ ہو رہا ہے اب عرصہ دراز سے ریلوے ٹریکس پر پتھر نہیں ڈالے گئے جس کی وجہ سے ٹریک کمزور ہو چکے ہیں اور آئے روز حادثات ہو رہے ہیں۔ انہوں نے وفاقی وزیر ریلوے سے اپیل کی ہے کہ تمام چھوٹے بڑے ریلوے اسٹیشن نہ صرف بحال کیے جائیں بلکہ ریلوے ٹریکس کی مرمت دیکھ بھال اور نئے ٹریکس بچھانے پر توجہ دی جائے ۔