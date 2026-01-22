ناقص اور مضرِ صحت گوشت کی مہنگے داموں فروخت جاری
ناقص اور مضرِ صحت گوشت کی مہنگے داموں فروخت جاری کئی مقامات پر بیمار اور کمزور جانور ذبح کر کے گوشت بیچا جارہاہے ،شہری
بھیرہ(نامہ نگار )تحصیل بھیرہ میں ناقص اور مضرِ صحت گوشت کی فروخت مہنگے داموں دھڑلے سے جاری ہے قصاب سرکاری نرخ ناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے نہ صرف من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں بلکہ حفظانِ صحت کے اصولوں کو بھی بری طرح پامال کیا جا رہا ہے ۔ شہریوں کے مطابق کئی مقامات پر بیمار اور کمزور جانور ذبح کر کے ان کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے جو انسانی صحت کے لیے سنگین خطرہ ہے ۔ذرائع کے مطابق گوشت کی فروخت کے دوران نہ تو جانوروں کا ویٹرنری معائنہ کیا جاتا ہے اور نہ ہی صفائی ستھرائی کے تقاضوں کو ملحوظِ خاطر رکھا جاتا ہے ۔ گندگی، کھلے عام ذبح کر کے گوشت فروخت کیے جانے سے مختلف موذی امراض پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے ۔ شہریوں نے متعلقہ انتظامیہ اور فوڈ اتھارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر مؤثر کارروائیاں عمل میں لائی جائیں، نرخ ناموں پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے اور مضرِ صحت گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ عوام کی صحت اور جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔