17سالہ دوشیزہ کی پراسرار موت،خفیہ تدفین کی کوشش
پولیس نے سدرہ کی کفن میں لپٹی لاش تحویل میں لے لی،پوسٹمارٹم کروا لیامتوفیہ کاوالد تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا ہے ،پولیس کارروائی پر ورثا پریشان
خوشاب(نمائندہ دُنیا)قائدآباد میں 17سالہ دوشیزہ کی پر اسرار موت کی اطلاع پرپولیس نے متوفیہ کی نماز جنازہ کے دوران کفن میں لپٹی ہوئی میت تحویل میں لے لی ،متوفیہ سدرہ بتول کی موت کی وجوہات معلوم کرنے کیلئے رات گئے ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد میں پوسٹ مارٹم کرایا گیا جس کے بعد میت تدفین کیلئے ورثا کے سپرد کر دی گئی ، اطلاعات کے مطابق مسماۃ سدرہ کا والد محمد حیات ماموں خیل تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا ہوا تھا اس کی عدم موجودگی میں اس کا انتقال ہوا اوراس کی راز داری سے کی جانیوالی تدفین کے باعث پولیس کو صورتحال مشکوک نظر آئی، قائد آباد پولیس نے اسکی ا موات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں ،تاہم صحیح صورتحال اس کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد ہی واضح ہوگی ،دوسری جانب پولیس کی جانب سے کی جانیوالی کاروائی پر متوفیہ کے لواحقین میں شدید اضطراب اور بے چینی پائی جاتی ہے ۔