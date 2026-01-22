خوشاب :محمدی مسجد پل کے قریب کمبل میں لپٹا نومولود بچہ
صفائی کرنیوالوں نے رونے کی آواز پر بچے کو اٹھایا،فیڈر، گرم سوٹ ساتھ تھاڈی ایچ کیو ہسپتال میں بچے کا معائنہ کیا گیا ،گود لینے والوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی
خوشاب(نمائندہ دُنیا)بلاک نمبر 1جوہر آباد میں بن بیاہی ماں نومولود بچہ محمدی مسجد پل نہر کے قریب پھینک کر فرارہوگئی،بچے کا انکشاف اس وقت ہوا جب ستھرا پنجاب پروگرام کے اہلکار معمول کے مطابق صفائی کیلئے وہاں پہنچے اور بچے کے رونے کی آواز سن کر اس کی جانب متوجہ ہوئے ۔ نومولود بچہ کمبل میں لپٹا ہوا تھا اور اس کے قریب فیڈر اور ایک اضافی بے بی گرم سوٹ بھی موجود تھا، بچے کو فوری طور پر ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآبادمنتقل کیا گیا، نومولود کی اطلاع ملتے ہی لوگوں کی بڑی تعداد بچے کوگود لینے کیلئے ہسپتال پہنچ گئی ، لیکن ہسپتال انتظامیہ نے قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے تفصیلی طبی معائنہ کے بعد چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا ، سٹی پولیس جوہر آباد نے ملزمہ کی تلاش شروع کر دی ہے ۔