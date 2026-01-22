ڈپٹی کمشنر کا گورنمنٹ سپیشل ایجوکیشن سنٹر میانوالی کا دورہ
کلاس رومز، تدریسی عمل اور فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا خصوصی بچے کا باقاعدہ داخلہ فارم خود پُر کر کے اسے سکول میں داخل کیا
میانوالی (نامہ نگار)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق خصوصی بچوں کو معیاری تعلیم اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی نے گورنمنٹ سپیشل ایجوکیشن سنٹر میانوالی کا دورہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے داخلہ مہم کے تحت ایک خصوصی بچے کا باقاعدہ داخلہ فارم خود پُر کر کے اسے سکول میں داخل کیا۔ انہوں نے کلاس رومز، تدریسی عمل اور فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع پر فوکل پرسن سپیشل ایجوکیشن محمد حفیظ خٹک بھی موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے اساتذہ کو ہدایت کی کہ خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ انہیں معاشرے کا خودمختار اور مفید فرد بنایا جا سکے ۔