اقدامِ قتل اور اغواء کے مقدمات میں مطلوب دو اشتہاری گرفتار

  • سرگودھا
اقدامِ قتل اور اغواء کے مقدمات میں مطلوب دو اشتہاری گرفتار

شاہ پور صدر (نامہ نگار)تھانہ جھاوریاں پولیس نے اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں۔

پولیس نے اقدامِ قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری مجرم ایوب کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے وقوعہ میں استعمال ہونے والی غیر قانونی 12 بور بندوق برآمد کر لی ہے ۔پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف ناجائز اسلحہ ایکٹ کے تحت الگ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ مزید تفتیش جاری ہے ۔اسی دوران پولیس نے ایک خاتون کے اغواء کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری مجرم فلک نیاز کو بھی گرفتار کر لیا ہے ۔

 

