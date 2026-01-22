کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس ،11میڈیکل سٹور مالکان کو وارننگ
7 کیسز پر کارروائی ملتوی ، 2 کیسز کو باقاعدہ قانونی کارروائی کیلئے بھیج دیا گیامیڈیکل سٹورز پر ادویات کے معیار اور کوالٹی پر ضرور نظررکھی جائے ، ارشد وٹو
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی کے احکامات کی روشنی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ارشد وٹو کی زیرِ صدارت ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ نے بھی شرکت کی۔اس موقع ڈسٹرکٹ ڈرگز کنٹرول آفیسر اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے ۔اجلاس میں سماعت کے لیے مجموعی طور پر 20 کیسز پیش کیے گئے ۔جن میں سے 11 میڈیکل سٹور مالکان کو وارننگ جاری کی گئی،7 کیسز ملتوی جبکہ 2 کیسز کو باقاعدہ قانونی کارروائی کے لیے پراسیکیوشن میں بھیج دیا گیا۔
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ارشد وٹو نے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کیں کہ میڈیکل سٹورز پر ادویات کے معیار اور کوالٹی پر بطور خاص توجہ مرکوز رکھی جائے ۔انہوں نے کہا کہ انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔اے ڈی سی جی نے مزید ہدایت کی کہ تمام میڈیکل سٹورز پر زائدالمیعاد ادویات کے لیے علیحدہ باکس رکھا جائے جس پر نمایاں الفاظ میں’’Not For Sale‘‘درج ہو۔علاوہ ازیں میڈیکل سٹور مالکان کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے سٹور پر ہمہ وقت کوالیفائیڈ پرسن کی موجودگی یقینی بنائیں اور ادویات کی خرید و فروخت اور سٹاک کا مکمل اور شفاف ریکارڈ رکھا جائے ۔