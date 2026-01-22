کندیاں اور گردونواح میں گندم و آٹے کی قیمتوں میں اضافہ
گندم کی بوری 12 ہزار ،آٹے کی بوری 13 ہزار روپے تک فروخت روٹی کی قیمت 20 اور نان کی 30 روپے مقرر،شہری مشکلات کاشکار
کندیاں (نمائندہ دنیا)کندیاں شہر اور اس کے مضافاتی علاقوں میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے شہریوں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے ۔ مہنگائی کے اس طوفان نے غریب اور متوسط طبقے کو فاقہ کشی کے قریب لا کھڑا کیا ہے ۔شہریوں کے مطابق اس وقت کندیاں اور گردونواح میں گندم کی بوری 12 ہزار روپے جبکہ آٹے کی بوری 13 ہزار روپے تک فروخت ہو رہی ہے ۔ دوسری جانب نان بائیوں کی جانب سے روٹی 20 روپے اور نان 30 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے ، جس سے عام آدمی کی قوتِ خرید بری طرح متاثر ہو رہی ہے ۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بنیادی خوراک کی قیمتوں میں اس قدر اضافہ تشویشناک ہے ، خاص طور پر ایسے وقت میں جب مہنگائی پہلے ہی عوام کی کمر توڑ چکی ہے ۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ گندم، آٹا اور نان روٹی کی قیمتوں پر کنٹرول کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں، بصورت دیگر عوامی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔