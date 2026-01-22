نقاب پوش ڈاکو ایزی پیسہ شاپ کو لوٹ کر پیدل فرار ہو گیا
میانی(نامہ نگار )میانی میں ایزی پیسہ شاپ پر ڈکیتی کی وارادت کے بعد ڈاکو پیدل فرار ہو گئے ، مین بازار میں ایزی پیسہ شاپ پر رات کو ڈکیتی کی واردات کے دوران گزشتہ سے پیوستہ رات ایک نقاب پوش ڈاکو مسلح پسٹل آیا اور دوکاندار حمزہ کو پستول کے زور پر یرغمال بنا لیا، دراز کھول کر دو لاکھ 35 ہزار روپے نکال کر پیدل اسلحہ دکھاتے ہوئے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، تھانہ میانی پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کئے اور مزید تفتیش شروع کردی ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی گئی ہے ۔