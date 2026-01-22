صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نقاب پوش ڈاکو ایزی پیسہ شاپ کو لوٹ کر پیدل فرار ہو گیا

  • سرگودھا
نقاب پوش ڈاکو ایزی پیسہ شاپ کو لوٹ کر پیدل فرار ہو گیا

نقاب پوش ڈاکو ایزی پیسہ شاپ کو لوٹ کر پیدل فرار ہو گیامیانی مین بازار میں حمزہ کویرغمال بنا کر2لاکھ 35ہزار روپے لوٹ لئے گئے

میانی(نامہ نگار )میانی میں ایزی پیسہ شاپ پر ڈکیتی کی وارادت کے بعد ڈاکو پیدل فرار ہو گئے ، مین بازار میں ایزی پیسہ شاپ پر رات کو ڈکیتی کی واردات کے دوران گزشتہ سے پیوستہ رات ایک نقاب پوش ڈاکو مسلح پسٹل آیا اور دوکاندار حمزہ کو پستول کے زور پر یرغمال بنا لیا، دراز کھول کر دو لاکھ 35 ہزار روپے نکال کر پیدل اسلحہ دکھاتے ہوئے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، تھانہ میانی پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کئے اور مزید تفتیش شروع کردی ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن