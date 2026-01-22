کچہ گجرات میں دریائی کٹاؤ، متاثرین کا احتجاج، فوری فنڈز کا مطالبہ
تقریباً 2000 کنال قیمتی زرعی اراضی دریا برد ،200 مکانات مکمل طور پر تباہ10 ہزار نفوس پر مشتمل آبادی ،سرکاری پرائمری سکول شدید خطرے سے دوچار
کندیاں (نمائندہ دنیا)کندیاں کے نواحی علاقے کچہ گجرات کی بستی میلے والی میں دریائی کٹاؤ کے شدید متاثرین نے حکومتی عدم توجہی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے حفاظتی بند کی تعمیر کے لیے فوری فنڈز کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے ۔متاثرین کے مطابق گزشتہ دو سال سے دریائے سندھ کے مسلسل کٹاؤ کے باعث اب تک تقریباً 2000 کنال قیمتی زرعی اراضی دریا برد ہو چکی ہے جبکہ 200 کے قریب مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کٹاؤ کا سلسلہ بدستور جاری ہے جس کے باعث تقریباً 10 ہزار نفوس پر مشتمل آبادی اور ایک سرکاری پرائمری سکول شدید خطرے سے دوچار ہیں۔احتجاج کرنے والوں نے بتایا کہ وہ متعدد بار ضلعی انتظامیہ کو صورتِ حال سے آگاہ کر چکے ہیں اور دو مرتبہ ڈپٹی کمشنر میانوالی سے بھی رجوع کیا گیا، تاہم تاحال نہ تو کوئی سرکاری دورہ ہوا اور نہ ہی کوئی عملی امداد فراہم کی گئی۔علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت عارضی حفاظتی بند کی تعمیر شروع کر رکھی ہے ، تاہم وسائل کی کمی کے باعث یہ کام سست روی کا شکار ہے ۔