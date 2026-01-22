صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کچہ گجرات میں دریائی کٹاؤ، متاثرین کا احتجاج، فوری فنڈز کا مطالبہ

  • سرگودھا
کچہ گجرات میں دریائی کٹاؤ، متاثرین کا احتجاج، فوری فنڈز کا مطالبہ

تقریباً 2000 کنال قیمتی زرعی اراضی دریا برد ،200 مکانات مکمل طور پر تباہ10 ہزار نفوس پر مشتمل آبادی ،سرکاری پرائمری سکول شدید خطرے سے دوچار

کندیاں (نمائندہ دنیا)کندیاں کے نواحی علاقے کچہ گجرات کی بستی میلے والی میں دریائی کٹاؤ کے شدید متاثرین نے حکومتی عدم توجہی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے حفاظتی بند کی تعمیر کے لیے فوری فنڈز کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے ۔متاثرین کے مطابق گزشتہ دو سال سے دریائے سندھ کے مسلسل کٹاؤ کے باعث اب تک تقریباً 2000 کنال قیمتی زرعی اراضی دریا برد ہو چکی ہے جبکہ 200 کے قریب مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کٹاؤ کا سلسلہ بدستور جاری ہے جس کے باعث تقریباً 10 ہزار نفوس پر مشتمل آبادی اور ایک سرکاری پرائمری سکول شدید خطرے سے دوچار ہیں۔احتجاج کرنے والوں نے بتایا کہ وہ متعدد بار ضلعی انتظامیہ کو صورتِ حال سے آگاہ کر چکے ہیں اور دو مرتبہ ڈپٹی کمشنر میانوالی سے بھی رجوع کیا گیا، تاہم تاحال نہ تو کوئی سرکاری دورہ ہوا اور نہ ہی کوئی عملی امداد فراہم کی گئی۔علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت عارضی حفاظتی بند کی تعمیر شروع کر رکھی ہے ، تاہم وسائل کی کمی کے باعث یہ کام سست روی کا شکار ہے ۔ 

 

