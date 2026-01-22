10 سال پرانے قتل کیس میں مطلوب دو اشتہاری گرفتار
میانوالی (نامہ نگار)تھانہ چھدرو نے ایلیٹ فورس میانوالی کے ہمراہ ایک جرات مندانہ اور کامیاب کارروائی کرتے ہوئے دس سال پرانے قتل کیس میں مطلوب دو خطرناک اشتہاری مجرمان کو گرفتار کر لیا۔ذرائع کے مطابق یہ کارروائی تھانہ چھدرو کے انتہائی دشوار گزار اور حساس علاقے میں کی گئی، جہاں طویل عرصے سے اشتہاری مجرم قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بچتے آ رہے تھے ۔ پولیس ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت اور خفیہ معلومات کی بنیاد پر مجرمان کو ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ڈی پی او میانوالی نے اس شاندار کامیابی پر ایس ایچ او طارق خان اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف زیرو ٹالرینس پالیسی جاری رہے گی۔ عوامی حلقوں نے پولیس کی اس مؤثر کارروائی کو سراہا ہے ۔