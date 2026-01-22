ڈسٹرکٹ پراسیکیوشن افسروں کا سیف سٹی سرگودھا کا دورہ
ڈسٹرکٹ پراسیکیوشن افسروں کا سیف سٹی سرگودھا کا دورہجدید کیمروں کے نظام، ڈیجیٹل مانیٹرنگ، ویڈیو کے حصول پر آگاہی فراہم
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ پراسیکیوشن سرگودھا کے افسران پر مشتمل ایک وفد نے سیف سٹی پراجیکٹ سرگودھا کا دورہ کیا، جہاں سیف سٹی کے انچارج ایس پی نے وفد کو جدید کیمروں کے نظام، ڈیجیٹل مانیٹرنگ، ویڈیو ریکارڈ کے حصول اور اسے بطور قانونی شہادت استعمال کرنے کے طریقہ کار سے تفصیلی آگاہی فراہم کی۔اس موقع پر انچارج سیف سٹی ایس پی نے بتایا کہ جدید ویڈیو سرویلنس سسٹم جرائم کی روک تھام، ملزمان کی بروقت شناخت اور ٹھوس شواہد کی فراہمی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے ، جس سے تفتیش اور پراسیکیوشن کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے ۔پراسیکیوشن افسران نے اس بات پر زور دیا کہ سیف سٹی اور پراسیکیوشن کے درمیان مضبوط اور مؤثر کوآرڈینیشن سے مقدمات کی پیروی بہتر ہوگی اور عدالتوں میں معیاری، قابلِ اعتماد شہادت پیش کی جا سکے گی۔