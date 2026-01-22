صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ پراسیکیوشن افسروں کا سیف سٹی سرگودھا کا دورہ

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ پراسیکیوشن سرگودھا کے افسران پر مشتمل ایک وفد نے سیف سٹی پراجیکٹ سرگودھا کا دورہ کیا، جہاں سیف سٹی کے انچارج ایس پی نے وفد کو جدید کیمروں کے نظام، ڈیجیٹل مانیٹرنگ، ویڈیو ریکارڈ کے حصول اور اسے بطور قانونی شہادت استعمال کرنے کے طریقہ کار سے تفصیلی آگاہی فراہم کی۔اس موقع پر انچارج سیف سٹی ایس پی نے بتایا کہ جدید ویڈیو سرویلنس سسٹم جرائم کی روک تھام، ملزمان کی بروقت شناخت اور ٹھوس شواہد کی فراہمی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے ، جس سے تفتیش اور پراسیکیوشن کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے ۔پراسیکیوشن افسران نے اس بات پر زور دیا کہ سیف سٹی اور پراسیکیوشن کے درمیان مضبوط اور مؤثر کوآرڈینیشن سے مقدمات کی پیروی بہتر ہوگی اور عدالتوں میں معیاری، قابلِ اعتماد شہادت پیش کی جا سکے گی۔ 

 

