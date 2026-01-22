کروڑوں روپے خرچ،شہر میں سٹریٹ لائٹس کا نظام ناکارہ
کروڑوں روپے خرچ،شہر میں سٹریٹ لائٹس کا نظام ناکارہٹھیکیدار کی سست روی اور ناقص میٹر یل ،متعلقہ اداروں میں رابطوں کافقدان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کروڑوں روپے خرچ ہونے کے باجود شہر میں سٹریٹ لائٹس کا نظام بہتر نہ ہوسکا اور متعلقہ اداروں کے مابین کوآرڈی نیشن کے فقدان کے ساتھ ساتھ ٹھیکیدار کی سست روی اور ناقص میٹر یل کے استعمال کی وجہ سے معاملات متنازع بن کر رہ گئے ہیں ذرائع کے مطابق گزشتہ پانچ سالوں کے دوران بلدیہ سرگودھا شہر میں سٹریٹ لائٹس کا نظام فعال کرنے کے لیے بیس کروڑ کے قریب خرچ کر چکی ہے لیکن تاحال شہر کے متعدد علاقوں میں سٹریٹ لائٹس چالو نہ ہونے پر شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑرہا ہے گزشتہ تین سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود ٹھیکیدار ساڑھے بارہ کروڑ کی سٹریٹ لائٹس کا منصوبہ مکمل نہیں کر سکا جبکہ انتظامیہ کے حکم پر لاہور روڈ پر اڑھائی کروڑ کی لاگت سے سٹریٹ لائٹس لگائی جارہی ہے جبکہ یہ ی لائٹس محکمہ ہائی وے کو لگانی چاہئیں تھی اس طرح کروڑوں کی لاگت سے جیل روڈ اوور ہیڈ برجز کی سٹریٹ لائٹس بحالی پر بلدیہ خرچ کر رہی ہے مگر اس کے باوجود شہر میں اسٹریٹ لائٹس کا نظام فعال نہیں ہو سکا، شہریوں نے کمشنر سرگودھا سے شہر میں سٹریٹ لائٹس فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔