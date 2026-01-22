صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مضر صحت دودھ اور کھویا فروخت کرنے پر دو یونٹ سیل

  • سرگودھا
مضر صحت دودھ اور کھویا فروخت کرنے پر دو یونٹ سیل

ضر صحت دودھ اور کھویا فروخت کرنے پر دو یونٹ سیل کوٹ مومن میں فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ،مالکان کیخلاف مقدمات درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کاروائی کرتے ہوئے مضر صحت دودھ اور کھویا فروخت کرنے پر دو یونٹ سیل کر کے مالکان کے خلاف مقدمات درج کروا دیے چیکنگ کے دوران دونوں یونٹس کے سیمپل لیبارٹری کو بھجوائے گئے جو فیل ہو گئے تھے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ذرائع کے مطابق سرگودھا کی تحصیل کوٹ مومن میں ایک ڈیری یونٹ اور ایک کھویا یونٹ کے نمونہ جات حاصل کر کے لیب کو بھجوائے گئے سیمپل کو لیب نے فیل قرار دیتے ہوئے اسے غیر معیاری اور مضر صحت قرار دے دیا جس پر دونوں یونٹ مالکان کے خلاف مقدمات درج کروا دیے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن