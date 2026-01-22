مضر صحت دودھ اور کھویا فروخت کرنے پر دو یونٹ سیل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کاروائی کرتے ہوئے مضر صحت دودھ اور کھویا فروخت کرنے پر دو یونٹ سیل کر کے مالکان کے خلاف مقدمات درج کروا دیے چیکنگ کے دوران دونوں یونٹس کے سیمپل لیبارٹری کو بھجوائے گئے جو فیل ہو گئے تھے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ذرائع کے مطابق سرگودھا کی تحصیل کوٹ مومن میں ایک ڈیری یونٹ اور ایک کھویا یونٹ کے نمونہ جات حاصل کر کے لیب کو بھجوائے گئے سیمپل کو لیب نے فیل قرار دیتے ہوئے اسے غیر معیاری اور مضر صحت قرار دے دیا جس پر دونوں یونٹ مالکان کے خلاف مقدمات درج کروا دیے گئے ۔