2سرکاری سکولوں سے 8پنکھے ،سلنڈر،کراکری وغیرہ چوریڈاکو وئوں نے عاقب کو لوٹ لیا،3گھروں کا صفایا،موٹر سائیکلیں غائب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران 115جنوبی کے قریب تین نامعلوم ڈاکو گن پوائنٹ پر محمد عاقب سے نقدی و دیگر اشیاء چھین کر لے گئے ،جبکہ گورنمنٹ ماڈل پرائمری سکول 39شمالی ،گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول 66شمالی سے نامعلوم چور آٹھ عدد پنکھے ، سلنڈر، کراری اور دیگر قیمتی سامان لے اڑے ،رفیع پارک کے محمد عائز ظفر،لنگر والا کے اویس عباس ،لکڑمنڈی کی رہائش بیوہ خاتون ساجدہ بی بی کے گھروں سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان،نقدی ،زیورات و دیگر اشیاء،89شمالی کے محمد افضل کا ساڑھے پانچ لاکھ روپے مالیت کا مرغا،مٹیلہ کے محمد اعجاز کے دارا سے ڈیڑھ لاکھ روپے مالیت کا سامان،رحمت للعالمین پارک کے باہر سے فیض الرحمان ،ضلع کچہر سے جواد شبیرکی موٹرسائیکلیں چوری کرلی گئیں علاوہ ازیں نیو سیٹلائٹ ٹاؤن کے محمد یار،موہگیاں روڈ کی رہائشی ارم شہزادی،سیال موڑ پر محمد فیصل عمران کودوران خریداری نامعلوم چوروں نے قیمتی موبائلز سے محروم کر دیا، پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔