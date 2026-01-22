صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رکشہ ڈرائیور کا دوستی سے انکار پر خاتون پر سرعام تشدد

  • سرگودھا
رکشہ ڈرائیور کا دوستی سے انکار پر خاتون پر سرعام تشدد

رکشہ ڈرائیور کا دوستی سے انکار پر خاتون پر سرعام تشددنشے میں دھت حسنات نے نصرت کو مار پیٹ کر فرار،منیرکا شاہد پر تشدد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پر تشدد واقعات کے دوران 15شمالی میں ناجائز تعلقات استوار کرنے سے انکار پر مبینہ طور پر نشہ میں دھت رکشہ ڈرائیور حسنات نے اپنی محلے دار نصرت بی بی کو شاہرائے عام پر روک کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور اسے نیم برہنہ کر کے فرار ہو گیا،عزیز پار ک میں گھر کے سامنے کوڑا پھینکنے سے منع کرنے پر منیر وغیرہ نے شاہد اقبال کو سوٹے مار کر مضروب کر دیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔ 

 

