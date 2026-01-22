موٹر سائیکل چوری کے 6 مقدمات میں مطلوب 3 رکنی گینگ گرفتار
موٹر سائیکل چوری کے 6 مقدمات میں مطلوب 3 رکنی گینگ گرفتارریحان ،ذوکاش اور نعیم سے موٹر سائیکل، گیس میٹر دیگر سامان برآمد کر لیا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چوری اور موٹر سائیکل چوری کے 6 مقدمات میں مطلوب 3 رکنی گینگ تھانہ ساجد شہید پولیس کی گرفت میں آ گئے بتایا جاتا ہے کہ گرفتار گینگ میں ریحان ،ذوکاش اور نعیم نامی ملزمان شامل ہیں جن سے چوری شدہ مال مسروقہ موٹر سائیکل، گیس میٹر اور آوٹر برآمد ہو چکے ہیں ملزمان کی تفتیش جاری ہے مزید انکشافات کی توقع ہے ،اور برآمد مال مسروقہ بعد از قانونی کاروائی اصل مالکان کے حوالے کیا جائے گا۔