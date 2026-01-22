پینے کے پانی،ڈسپوزل ورکس کی موٹر یں خراب ہونے میں کمی
پینے کے پانی،ڈسپوزل ورکس کی موٹر یں خراب ہونے میں کمی کارپوریشن مشینری کی مرمت پر کروڑ خرچ کرتا تھا،واسا کی زیر نگرانی خرچ آدھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پینے کے پانی اور ڈسپوزل ورکس میونسپل کارپوریشن سے واساکی نگرانی میں جاتے ہی موٹریں خراب ہونے میں نمایاں کمی آگئی ہے ذرائع کے مطابق بلدیہ سرگودہا ماہانہ واٹر ورکس اور ڈسپوزل ورکس کی مشینری کی مرمت پر ایک کروڑ خرچ کرتا تھا اب یہ خرچہ واسا کے پاس جانے کی وجہ سے نصف سے بھی کم ہو گیا ہے ،ذرائع کا کہنا ہے کہ کارپوریشن میں چیک اینڈ بیلنس کی کمی اور دستیاب وسائل کو بے دریغ استعمال کرنے کی روش کی وجہ سے نقصان ہو رہا تھا جس پر کافی حد تک قابو پایا جا چکا ہے ۔