افغانستان کا بارڈر بند پھر بھی کینو کی برآمدات کا ریکارڈ قائم

  • سرگودھا
افغانستان کا بارڈر بند پھر بھی کینو کی برآمدات کا ریکارڈ قائم

یکم دسمبر 2025سے 15جنوری 2026 تک4کروڑ زرمبادلہ حاصلسب سے زیادہ کینو روسی ریاستوں کو برآمد کیا گیا، قازقستان سرفہرست رہا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) افغانستان کا بارڈر اور اسکی مارکیٹ بند ہونے کے باوجود سرگودھا کے کینو کی برآمدات نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے یکم دسمبر 2025سے 15جنوری 2026 کی پہلے 45 دنوں تک کینو کی برآمدات سے مجموعی طور پر 4 کروڑ ڈالر کا قیمتی زرِمبادلہ حاصل کیا گیا ہے ۔ماہ دسمبر 2025 تک کینو کی برآمدات سے 2 کروڑ 45 لاکھ ڈالر جبکہ یکم جنوری سے 15 جنوری تک مزید 1 کروڑ 55 لاکھ ڈالر کی برآمدات ہوئیں، سب سے زیادہ کینو روسی ریاستوں کو برآمد کیا گیا،جن میں قازقستان سرفہرست رہا۔ سمندری راستے کے ذریعے متحدہ عرب امارات کو 90 لاکھ ڈالر، انڈونیشیا کو 50 لاکھ ڈالر مالیت کا کینو برآمد کیا گیا۔سعودی عرب، عمان اور سری لنکا کو 25، 25 لاکھ ڈالر جبکہ فلپائن کو ایک لاکھ ڈالر مالیت کا کینو برآمد ہوا۔ اس کے علاوہ سنگاپور، ہانگ کانگ اور کینیڈا سمیت دیگر ممالک میں بھی سرگودھا کا کینو ایکسپورٹ کیا گیااس حوالے سے ڈائریکٹر پاکستان ہارٹیکلچرل ڈویلپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ بورڈْسابق صدر سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری چوہدری شعیب احمد بسرا کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر سرگودھا کا کینو اپنی اعلیٰ کوالٹی، ذائقے اور معیار کی وجہ سے پہچان رکھتا ہے ، یہی وجہ ہے کہ علاقائی رکاوٹوں کے باوجود دنیا بھر میں اس کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ۔ 

 

