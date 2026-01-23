سرگودھا،بھلوال روڈ کو دو رویہ کیا جائے ، ڈاکٹر زاہد اقبال غوری
بھلوال (نمائندہ دنیا) سابق امیدوار برائے صوبائی اسمبلی اور معروف سیاسی و سماجی رہنما ڈاکٹر زاہد اقبال غوری نے مطالبہ کیا ہے کہ سرگودھا سے بھلوال تک دورویہ سڑک کی فوری تعمیر کی جائے تاکہ آئے روز ہونے والے ٹریفک حادثات میں نمایاں کمی لائی جا سکے ۔
انہوں نے کہا کہ اس وقت حکومت پنجاب میں بھلوال سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی بااثر شخصیات میں شامل ہیں، اگر وہ چاہیں تو اس اہم منصوبے کی منظوری ممکن ہے ۔ صوبائی وزیر مواصلات صہیب احمد بھرت اگر ذاتی دلچسپی لیں تو اس سڑک کی تعمیر کو جلد از جلد منظور کروا کر سرگودھا اور بھلوال کے عوام کو قیمتی جانوں کے ضیاع سے بچایا جا سکتا ہے ۔