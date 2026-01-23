اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کا اجلاس، کتوں کی تلفی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر بھاگٹانوالہ نے ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے ہمراہ ایک اہم اجلاس منعقد کیا جس میں لوکل گورنمنٹ سے متعلق مختلف امور پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔
اجلاس میں یونین کونسل کی سطح پر درپیش مسائل، بالخصوص آوارہ کتوں کی تلفی (ڈاگ کلنگ) کے مسئلے اور دیگر انتظامی و عوامی نوعیت کے معاملات زیرِ غور آئے ۔اجلاس کے دوران اسسٹنٹ کمشنر نے عوامی سہولت اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے مؤثر، مربوط اور بروقت اقدامات کیے جائیں۔