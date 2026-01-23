صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آٹا مافیا سرگرم، قیمتوں میں مسلسل اضافہ تشویشناک ہے ، راؤ طاہر مشرف

  • سرگودھا
بھلوال (نمائندہ دنیا) سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی راؤ طاہر مشرف نے کہا ہے کہ پاکستان میں گھی اور چینی مافیا کے بعد اب آٹا مافیا بھی سرگرم ہو چکا ہے ، جس کے باعث آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ۔

انہوں نے حکومت اور پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی کارکردگی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راؤ طاہر مشرف نے کہا کہ حکومت کی جانب سے سرکاری گوداموں میں موجود گندم بروقت ریلیز نہ کیے جانے کی وجہ سے آٹے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے ، جو غریب عوام کے لیے انتہائی خطرناک صورتحال ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اگر قیمتوں کو فوری کنٹرول نہ کیا گیا تو دو وقت کی روٹی بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو جائے گی۔

 

