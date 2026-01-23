سون ویلی اور مہاڑ کی ترقی اولین ترجیح، ملک امیر حیدر سنگھا
خوشاب (نمائندہ دنیا) استحکام پاکستان پارٹی ضلع خوشاب کے صدر اور حلقہ این اے 87 کے ڈویلپمنٹ کوآرڈینیٹر ملک امیر حیدر سنگھا نے کہا ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان ملک منصور عثمان عوان وادی سون اور مہاڑ کے عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے پُرعزم ہیں۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ متعدد ترقیاتی سکیموں پر کام کا آغاز ہو چکا ہے جبکہ نئی سکیموں کے لیے عوامی مشاورت جاری ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ ملک منصور عثمان عوان عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں اور ان کا کوئی منصوبہ کاغذی نہیں۔ انشائاللہ علاقائی حق تلفیوں کا ازالہ کیا جائے گا۔